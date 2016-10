Motorvision.TV 09:55 bis 10:20 Dokumentation Stunt Heroes Massenkarambolage D 2012 Stereo 16:9 Merken Nebel, Dunkelheit, ein Auffahrunfall mit vielen Autos. Das passiert auf deutschen Autobahnen immer wieder. Die "Stunt Heroes" stellen eine solche Szenerie nach. Sie ist Ausgangspunkt für einen Stunt mit brennenden Personen, einem Feuerwehrmann der zu spät kommt und einem Auto das in die Luft fliegt. Wie das funktioniert sehen Sie in dieser Folge der Stunt-Reportagereihe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Stunt Heroes

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 128 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:00 bis 11:00

Seit 125 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 65 Min. Das Weibernest

Komödie

Das Erste 09:05 bis 10:35

Seit 60 Min.