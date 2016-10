Classica 23:25 bis 01:40 Oper Janácek, Jenufa D 2014 Stereo 16:9 Merken Aus der Deutschen Oper Berlin: "Jenufa" von Leos Janácek (1854-1928). Musikalische Leitung: Donald Runnicles - Inszenierung: Christof Loy. Mit Michaela Kaune (Jenufa), Jennifer Larmore (Die Küsterin Buryja), Will Hartmann (Laca Klemen), Ladislav Elgr (Steva Buryja), Hanna Schwarz (Die Alte Buryja). Jenufa erwartet ein Kind von ihrem Verlobten Steva. Nach der Geburt will er nichts mehr von ihr wissen. Die Küsterin will Jenufa mit Stevas Stiefbruder Laca verheiraten, glaubt jedoch das Kind im Weg und tötet es. Die Leiche wird gefunden, Jenufa vergibt ihrer Ziehmutter, Laca steht treu zu Jenufa. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Michaela Kaune (Jenufa) Jennifer Larmore (Die Küsterin Buryja) Will Hartmann (Laca Klemen) Ladislav Elgr (Steva Buryja) Hanna Schwarz (Die Alte Buryja) Originaltitel: Janácek: Jenufa