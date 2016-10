Classica 21:50 bis 23:25 Musik Bruckner, Sinfonie Nr. 8 c-Moll D 2012 Stereo 16:9 Merken Franz Welser-Möst dirigiert das Cleveland Orchestra. Aufgenommen in der Severance Hall in Cleveland, Ohio. Mit seinem brillanten Klang beweist das Cleveland Orchestra zum wiederholten Mal, daß es einen Spitzenplatz im Rang der besten Orchester der Welt hält. "Eine exzellente Aufführung der Urfassung" (Die Presse). "Man kann viel mehr in Bruckners Musik entdecken, als allgemein erkannt wird. Auch wenn es ungewöhnlich klingt: Bruckner war eigentlich ein Minimalist, wenn man bedenkt, was für riesige, mächtige Klanggebäude er aus kleinen musikalischen Bestandteilen errichtete" (Franz Welser-Möst). In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Bruckner: Sinfonie Nr. 8 c-Moll Musik: Anton Bruckner