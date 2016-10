Discovery Channel 17:30 bis 18:15 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Herbe Verluste USA 2011 Stereo 16:9 Merken Die Krabbensaison neigt sich dem Ende zu, und zum Ausruhen bleibt den Fischern keine Zeit mehr. Auf der "Time Bandit" fahren die Männer 24-Stunden-Schichten, um ihre Liefertermine einzuhalten. Danach dürfen sie sich vier Stunden aufs Ohr hauen, und dann stehen ihnen noch einmal 32 Stunden harte Arbeit bevor. Kapitän Andy Hillstrand weiß, was er seiner Crew damit zumutet, doch ihm bleibt keine Wahl. Geschäft ist eben Geschäft. Wenn das Fangboot nicht rechtzeitig im Hafen anlegt, ist seine wertvolle Fracht nur noch die Hälfte wert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Keith Colburn (Himself - Captain: Wizard) Monty Colburn (Himself - Relief Captain: Wizard) Jake Anderson (Himself - Deckhand: Northwestern) Sig Hansen (Himself - Captain: Northwestern) Nick Mavar (Himself - Deckhand: Northwestern) Scott Campbell Jr. (Himself - Captain: Seabrooke) Originaltitel: Deadliest Catch