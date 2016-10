Discovery Channel 13:35 bis 14:25 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Star Wars Special USA 2013 Stereo 16:9 Merken "Möge die Macht mit dir sein!" In diesem Special widmen sich die "Mythbusters" der legendären Star-Wars-Saga. In einem der Filme versuchen Luke Skywalker und Prinzessin Leia, verfolgt von imperialen Sturmtruppen, aus dem Todesstern zu entkommen. Im entscheidenden Moment hat der Held einen Enterhaken griffbereit und die beiden schwingen sich an einem Seil über einen Abgrund. Das sieht auf der Leinwand verdammt gut aus. Die Frage ist nur: Klappt das auch im echten Leben? Adam und Jamie testen die Szene gemeinsam mit US-Schauspielerin Sophia Bush auf ihren Realitätsgehalt. Kari, Grant und Tori machen es unterdessen wie die Ewoks, und greifen mit Baumstämmen ein gepanzertes Fahrzeug an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MythBusters

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 370 Min. Snooker

Sport

Eurosport 13:30 bis 16:30

Seit 37 Min. Die Pfefferkörner

Kinderserie

KI.KA 13:40 bis 14:10

Seit 27 Min. Wilder Sommer

Melodram

ARTE 13:50 bis 15:25

Seit 17 Min.