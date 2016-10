Discovery Channel 05:40 bis 06:25 Dokumentation Auf eigene Gefahr! Ohne Rücksicht auf Verluste GB 2014 Stereo 16:9 Merken Unerschrockene Abenteurer testen im Internet ihre Grenzen aus. Doch so manches Kunststück, das man dort bewundern kann, ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Wie zum Beispiel die Experimente der Campus Univers Cascades. Mitglieder der französischen Stuntschule spielen Fußball, hängen Wäsche auf oder lesen Zeitung. Das klingt auf den ersten Blick harmlos, doch das Besondere dabei ist: Sie brennen lichterloh. Weitere Highlights dieser Episode: superstarke Rednecks, lebensmüde Bauarbeiter und das schnellste Fahrrad der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: You Have Been Warned Altersempfehlung: ab 12