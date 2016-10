Spiegel Geschichte 20:15 bis 20:55 Dokumentation The Sixties Verschwörungstheorien USA 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Die Ermordung von John F. Kennedy am 22. November 1963 erschüttert die Welt. Der Warren-Report bleibt die einzige offizielle Untersuchung des Attentats. Die Veröffentlichung des 888-seitigen Abschlussberichts sorgt für Unmut in der Bevölkerung. Immer noch ranken sich unzählige Verschwörungstheorien um den Fall Kennedy. Tom Hanks geht ihnen auf den Grund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Sixties