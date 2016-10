Spiegel Geschichte 19:25 bis 20:15 Reportage Krieg im Frieden - Die War and Peace Show D 2012 Stereo 16:9 Merken Einmal im Jahr darf in der englischen Grafschaft Kent nach Herzenslust gekämpft, getötet und gestorben werden. Bis zu 100.000 Militärfans pilgern alljährlich nach Tonbridge, 60 Kilometer südöstlich von London, um mitzufiebern, wenn längst untergegangene Armeen aus den Schützengräben der Geschichte steigen. Bei der War and Peace Show werden die Schlachten vergangener Kriege nachgespielt, mit über 3.000 Kriegsgeräten, vom Fahrrad bis zum Kettenpanzer, und bis zu 10.000 Darstellern. Alles soll dabei möglichst original sein: Uniformen, Fahrzeuge und Waffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Krieg im Frieden - Die War and Peace Show