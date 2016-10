Sky Nostalgie 03:05 bis 04:45 Krimi Mann im Schatten A 1961 SW 20 40 60 80 100 Merken Eine Fabrikantin wird ermordet in ihrer Badewanne gefunden. Oberpolizeirat Radosch (Helmut Qualtinger) zählt ihren einstigen Assistenten zu den Hauptverdächtigen. Getrübt wurde das einst gute Verhältnis zwischen Chefin und Angestelltem, als der junge Mann sich in die Nichte der Frau verliebte. - Nach einem wahren Fall mit vielen Stars spannend umgesetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helmut Qualtinger (Dr. Radosch, Oberpolizeirat) Ellen Schwiers (Miriam Capell) Barbara Frey (Barbara Jäger) Katharina Mayberg (Vera Valentin) Helmut Lohner (Franz Villinger) Fritz Tillmann (Born, Kriminalrat) Peter Neusser (Vondracek, Kriminalrevierinsp.) Originaltitel: Mann im Schatten Regie: Arthur Maria Rabenalt Drehbuch: Wolfgang Menge Kamera: Elio Carniel, Michael Epp Musik: Friedrich Gulda Altersempfehlung: ab 16