Sky Nostalgie 19:20 bis 20:15 Serien High Chaparral Ein raffinierter Plan USA 1969 Merken Am Sterbebett seines Vaters muss Manolito versprechen, die Tochter eines reichen Hazienda-Besitzers zu heiraten. Big John muss zusagen, Manolito die Leitung von High Chaparral zu übertragen. Plötzlich scheint der Don gar nicht mehr so sterbenskrank. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Slade (Big John Cannon) Leif Erickson (Billy Blue Cannon) Linda Cristal (Victoria Cannon) Henry Darrow (Manolito) Frank Silvera (Don Sebastian) Brenda Benet (Anita) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Originaltitel: The High Chaparral Regie: David Dartart, Kent McCray, William F. Claxton, Buck Houghton Drehbuch: Tim Kelly Kamera: Harkness Smith Musik: Harry Sukman Altersempfehlung: ab 12