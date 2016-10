Sky Sport 2 10:00 bis 11:45 Handball Handball: Velux EHF Champions League KS Vive Tauron Kielce (PL) - Rhein-Neckar Löwen, Gruppenphase, 5. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Zweites CL-Heimspiel, zweiter Zittersieg für die Rhein-Neckar Löwen. Mit 30:29 bezwangen die Badener den IFK Kristianstad und schoben sich auf den dritten Platz der Gruppe B. Die knappe Angelegenheit gegen die Schweden sorgte allerdings bei Löwen-Coach Nicolaj Jacobsen für reichlich Unmut: "Das war der gleiche Verlauf wie schon gegen Celje. Wir führen deutlich, dann schalten einige Spieler ab. Das kann auch mal bestraft werden." Die mahnenden Worte kommen gerade recht, geht es für die Löwen doch jetzt gegen das größte Kaliber in der Gruppe. Titelverteidiger KS Kielce ist noch ungeschlagen in der Königsklasse 16/17 und plant, auch die Löwen mit leeren Händen nach Hause zu schicken. Kommenta. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

