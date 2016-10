Junior 16:05 bis 16:25 Trickserie Kein Keks für Kobolde Sumpf ist Trumpf D, B, AUS 2012 Stereo 16:9 Merken Frau Bürgermeisterin Fischhaut möchte den ekligen, stinkenden Sumpf trocken legen, in dem der Weiße und seine Diebesbande ihr Hauptquartier besitzen. Doch die Freude weicht schnell der Ernüchterung. Denn die Bagger vertreiben auch die Hasen, die im Sumpf Quartier bezogen haben. Als letzte Rettung beziehen die Heimatlosen Siebenpunkts Höhle, eine ungute Situation. Und dann zeigt sich, dass Frau Bürgermeisterin im Sumpf eine riesige Fabrik errichten möchte. Das aber kann nun weder im Interesse der Kobolde, noch der Häschen, noch des Weißen und seiner Bande liegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Woodlies Regie: Bernard Derriman Drehbuch: Alexa Moses Musik: Guy Michelmore