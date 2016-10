Junior 13:50 bis 14:20 Familiensaga Die Brüder Löwenherz Der Gefangene in der Katlahöhle S 1985 Stereo 16:9 Merken Jonathan und Krümel retten Orvar aus der Katlahöhle und bringen ihn in Sicherheit. Er will an der Spitze aller freiheitsliebenden Männer gegen den Tyrannen Tengil kämpfen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Staffan Götestam (Jonathan) Lars Söderdahl (Krümel) Allan Edwall (Mattias) Gunn Wållgren (Sofia) Folke Hjort (Jossi) Per Oscarsson (Orvar) Tommy Johnson (Hubert) Originaltitel: Broederna Lejonhaerta Regie: Olle Hellbom Drehbuch: Astrid Lindgren Kamera: Rune Ericson Musik: Lasse Dahlberg Altersempfehlung: ab 6

