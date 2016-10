Junior 06:00 bis 06:25 Trickserie Marco Ein Brief aus Argentinien J 1976 Stereo Merken Endlich erhält Marco von der Postmeisterin Gina einen Brief seiner Mutter aus Argentinien. Weil er so große Sehnsucht nach ihr hat, beschließt er, eines Tages nach Argentinien zu fahren, um sie nach Hause zurückzuholen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: 3000 Leagues in Search of Mother Regie: Isao Takahata Drehbuch: Kazuo Fukazawa Kamera: Keishichi Kuroki