Beate Uhse TV 21:30 bis 22:45 Erotikfilm Allys heißer Verdacht USA 2011 Stereo 16:9 Eigentlich läuft zwischen Kelly und Zach alles prima. Wäre da nicht die beste Freundin Ally, die fest davon überzeugt ist, dass Zach Kelly betrügt. Bald schon ist nichts mehr wie vorher und eine riesige Katastrophe bahnt sich an. Originaltitel: Protect Me From Love Regie: Barrett Blade Altersempfehlung: ab 18