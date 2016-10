Der Chinese Liu Xing (Ye Liu) kommt dank eines Stipendiums an ein amerikanisches College. Dort arbeitet er für Professor Reiser (Aidan Quinn) an einer These zum Ursprünge des Universums. Als Liu anfängt, eigene Theorien zu entwickeln, verweigert ihm der Professor die Zulassung seiner Doktorarbeit. Mit verheerenden Folgen. - Ambitionierte Verfilmung eines tatsächlichen Falles aus dem Jahr 1991, vorzüglich besetzt und gespielt. In Google-Kalender eintragen