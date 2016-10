Niederlande 2 13:20 bis 14:20 Sonstiges Kunstuur The Many Sad Fates of Mr. Toledano NL 2016 HDTV Merken Fotograaf en kunstenaar Phil Toledano raakte na de dood van zijn ouders heftig geobsedeerd door de vraag hoe zijn leven er over pakweg dertig jaar uit zou zien. Zou hij dakloos worden, lijden aan alzheimer, zelfmoord plegen, een hersenbloeding krijgen, aan de botox gaan of alcoholist worden? Om zijn angsten te bezweren speelde Toledano met hulp van een make-upartist al die horrorscenario's na. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Kunstuur

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 368 Min. Snooker

Sport

Eurosport 13:30 bis 16:30

Seit 35 Min. Die Pfefferkörner

Kinderserie

KI.KA 13:40 bis 14:10

Seit 25 Min. Wilder Sommer

Melodram

ARTE 13:50 bis 15:25

Seit 15 Min.