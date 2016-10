Niederlande 2 11:30 bis 12:25 Sonstiges De Wereld Draait Door NL 2016 HDTV Merken WNF maakte vandaag bekend dat de wilde dierenpopulaties sinds 1970 gemiddeld met 58 procent geslonken zijn. Bij onveranderd beleid is straks twee derde van de wilde dieren verdwenen. Naar aanleiding van dit schokkende nieuws kijken we vanavond met Thom Hoffman naar de mooiste natuurfoto's van de beroemde natuurfotograaf Frans Lanting * Che Guevara: wie was hij nu eigenlijk echt? In oktober 2017 verschijnt bij BNNVARA een documentaireserie, waarin Erik Dijkstra op zoek gaat naar de ware 'Che'. Dijkstra start de zoektocht zaterdag in Argentinië. Vanavond vertelt hij hierover bij ons aan tafel * Muziek is van Wild Beasts en tafeldame van vanavond is Nynke de Jong In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthijs van Nieuwkerk Originaltitel: De wereld draait door