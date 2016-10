AXN 02:30 bis 04:20 Thriller Kodenavn: Mercury USA 1998 20 40 60 80 100 Merken Als der neunjährige Simon ein Zeitschriftenrätsel löst, hat es auf einmal der NSA-Geheimdienst auf ihn abgesehen. Dem Rätsel lag ein Geheimcode zugrunde, den die NSA um jeden Preis beschützen will. Zum Glück gelingt es dem FBI-Agenten Art Jeffries, Simon vorerst in Sicherheit zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mercury Rising Regie: Harold Becker Altersempfehlung: ab 16