AXN 15:10 bis 16:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Machtlos GB 2004 Merken Bei einer routinemäßigen Abhöraktion in einem Haus, in dem man Terroristen nordafrikanischer Abstammung vermutet, werden Danny und Fiona als Geiseln genommen. Die Entführer fordern den sofortigen Abzug britischer Einheiten aus dem Irak. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Firth (Harry Pearce) Matthew Macfadyen (Tom Quinn) Keeley Hawes (Zoe Reynolds) Hugh Simon (Malcom Wynn-Jones) Rupert Penry-Jones (Adam Carter) James Dicker (Wesley Carter) Rob Dixon (Mike) Originaltitel: Spooks Regie: Alrick Riley Drehbuch: Ben Richards, David Wolstencroft Musik: Jennie Muskett, Sheridan Tongue Altersempfehlung: ab 16