AXN 09:25 bis 10:10 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando Der Beschützer CDN 2009 16:9 Merken Geiseln retten, Gangs überführen, Bomben entschärfen - Das ist das tägliche Brot der Special Response Unit (SRU), einer Spezialeinheit der Polizei in Toronto! Parker wird in eine tückische Falle hinein gelockt und muss sich entscheiden: Entweder muss er ein dunkles Geheimnis seiner Vergangenheit lüften oder sterben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Dillon (Ed Lane) Amy Jo Johnson (Julianna "Jules" Callaghan) David Paetkau (Sam Braddock) Enrico Colantoni (Sgt. Gregory Parker) Sergio Di Zio (Mike "Spike" Scarlatti) Michael Cram (Kevin "Wordy" Wordsworth) Olunike Adeliyi (Leah Kerns) Originaltitel: Flashpoint Regie: David Frazee Drehbuch: Adam Barken Kamera: Stephen Reizes Musik: Amin Bhatia, Ari Posner Altersempfehlung: ab 16

