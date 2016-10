National Geographic Wildlife 01:50 bis 02:40 Dokumentation World's Deadliest Killers Jäger der Nacht GB 2013 2016-10-31 00:45 Stereo 16:9 HDTV Merken In den dunkelsten Ecken dieser Welt lauern tödliche Bestien und halten Ausschau nach ihrem nächsten arglosen Opfer. Ausgerüstet mit ganz speziellen körperlichen Merkmalen für die Jagd in der Nacht, zum Beispiel mit extrem guten Augen und hochempfindlichen Hörorganen, sind diese Kreaturen wie geschaffen für Beutezüge in völliger Dunkelheit. Ob es sich um den sich beinahe unsichtbar machenden Leopard handelt, der seiner sich in Bäumen versteckenden Beute auflauert, oder um den Tasmanischen Teufel, der einen Kadaver komplett von innen verschlingen kann - in dieser Folge von "World's Deadliest Killers" geht es ausschließlich um die Jäger der Nacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Deadliest Killers