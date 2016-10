National Geographic Wildlife 19:20 bis 20:10 Dokumentation Afrikas Tigerfarm Paarungsritual USA, SA 2010 2016-10-29 04:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Tal der Tiger in Südafrika ist die Paarungszeit angebrochen. Dafür bringt JV die Geschwister Ron und Julie, die schon einige Zeit in dem ausgedehnten Freigehege zugebracht haben, mit den Neuankömmlingen Seatao und Shadow zusammen. Tatsächlich kommt es zur Paarung: Julie und Shadow werden trächtig! Für JV bietet sich damit die willkommene Gelegenheit, drei Monate später den Geburtsvorgang der Tiger aus nächster Nähe mit der Kamera festzuhalten. Trotz aller Freude bleibt eine Sorge: Werden die Tigerweibchen ihren Nachwuchs auch annehmen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tiger Man of Africa