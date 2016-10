National Geographic Wildlife 09:35 bis 10:25 Dokumentation Expedition Wild Überlebenskünstler Vielfraß USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Den Vielfraß in seiner Heimat filmen gilt unter Tierfilmern zu Recht als besondere Herausforderung für Mensch und Material. Eine "Mission Impossible" also? Nicht für Casey Anderson. Vielfraße unter den Menschen ihrer Heimat nicht gerade den besten Ruf, wie Spitznamen wie "Teufelsbär" oder "Hyäne des Nordens" bezeugen - und Casey ist fest entschlossen, diese Vorurteile zu wiederlegen! Sein Film zeigt die verblüffenden Jagdstrategien der Vielfraße. Während Casey den Vielfraßen folgt, kristallisiert sich ein Bild von ihnen heraus, das ganz und gar nicht dem Klischee von angriffslustigen Räuber entspricht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Casey Anderson Originaltitel: Expedition Wild Regie: Thomas Winston Musik: Craig Minowa

