National Geographic Wildlife 08:00 bis 08:45 Dokumentation Mensch und Natur: Lebensraum Wildnis Ozeane USA 2013 2016-11-05 16:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Dr. Sanjayan taucht ein in die weite Welt der Ozeane: Auf den Bahamas erlebt er hautnah mit, wie Zitronenhaie ihren Nachwuchs zur Welt bringen - und Haibiologe Dr. Samuel Gruber kurzfristig als "Hebamme" einspringt. In Papua-Neuguinea verfolgt er die Wanderrouten von Thunfischen. Und in New York macht Dr. Sanjayan schließlich Bekanntschaft mit dem Meeresökologen Dr. Jeremy Jackson. Der ist überzeugt, dass die Ozeane durch einen gewaltigen bevorstehenden "Schleim"-Anstieg in großer Gefahr sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Man and the Wild

