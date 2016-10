ARTE 22:40 bis 23:25 Magazin Tracks Ken Loach / Calypso Rose / Shinichiro Watanabe / Slaves Ken Loach / Whiskers / Calypso Rose / Shinichiro Watanabe / Slaves D, F 2015 2016-11-02 01:10 Stereo 16:9 HDTV Merken (1): Ken Loach: Auch nach 50 Jahren Karriere denkt der britische Regisseur noch lange nicht ans Aufhören. "Tracks" hat den Meister des sozialkritischen Kinos anlässlich des Kinostarts seines, in Cannes mit der Goldenen Palme gekürten, Films "Ich, Daniel Blake" getroffen. (2): Whiskers: Ihr Alptraum? Ein Rasierapparat. In Nashville treffen sich die Whiskers mit ihren schönsten Bärten zu den "Beard and Moustache Championships", den Olympischen Spielen des Haarwuchses. (3): Calypso Rose: Sie errang 1972 beim Karneval in Trinidad und Tobago als erste Frau den Titel "Calypso King". Heute führt die 76-Jährige die europäischen Charts an. (4): Shinichiro Watanabe Watanabes Film "Cowboy Bebop" ging als einer der kultigsten Anime-Streifen der 90er Jahre in die Geschichte ein. Sein Markenzeichen? Ein Genremix irgendwo zwischen einem John-Wayne-Western und einem Science-Fiction-Roman von Philip K. Dick - und noch dazu mit jazzigem Soundtrack. (5): Slaves: Die Songtexte der beiden Engländer sind so banal, dass sie schon wieder absurd wirken. Aber sie verfolgen einen Zweck: Sie sollen die Arbeiterklasse aus ihrer Lethargie wachrütteln. Beim Festival "Rock en Seine" greifen "Slaves" für "Tracks" in die Plattenkiste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tracks