ARTE 07:45 bis 08:30 Dokumentation Michael Martin - Abenteuer Wüste Durch Islands Vulkanwüste zum Polarlicht D 2013 2016-10-28 16:20 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Island ist die größte Vulkaninsel der Welt. Sie vereint auf einzigartige Weise ganz unterschiedliche Landschaften. Das Hochland der Insel ist von Eis- und Vulkanwüsten geprägt und vollkommen unbewohnt. Unter den gewaltigen Gletschern liegen hochaktive Vulkansysteme; regelmäßig kommt es zu Ausbrüchen, die die Gestalt der Insel ständig verändern. Mitten im isländischen Winter wagt sich Michael Martin in dieses Hochland, das zu dieser Jahreszeit Sperrgebiet ist, weil sich dort immer wieder Menschen in Lebensgefahr gebracht haben. Im hochgerüstetem Spezialjeep durchquert der Abenteurer surreale Landschaften, wandert mit seiner Kamera durch Schnee und Eis und entdeckt Seen, Schluchten, Krater, Wasserfälle und Geysire. Aber sein wichtigstes Ziel in dieser unwirklichen Wüstenlandschaft ist ein außergewöhnliches Himmelsphänomen: das Polarlicht, das vor der atemberaubenden Kulisse des winterlichen Hochlands aufleuchtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Martin (Fotograf und Wüstenforscher) Originaltitel: Michael Martin - Abenteuer Wüste Regie: Viktor Stauder Drehbuch: Viktor Stauder Kamera: Ralf Leistl

