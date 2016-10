Spiegel TV Wissen 17:40 bis 18:30 Reportage Will ich wissen! Werkzeug für die Hand D 2011 Merken Werkzeug für die Hand - Der Bleistift zählt zu den wichtigsten Kulturgütern der Menschen - er rangiert nach dem Rad, dem Messer und dem Kompass auf Platz 4. Seit 250 Jahren produziert die Firma Faber-Castell die gleichzeitig simplen und universellen holzgefassten Stifte in Stein bei Nürnberg. SPIEGEL TV WISSEN zeigt wie aus Graphit, Ton und Holz ein Schreibgerät entsteht. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Will ich wissen!