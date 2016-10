TNT-Serie 01:15 bis 02:15 Fantasyserie Game of Thrones La porte USA, GB 2016 16:9 Merken Baelish bietet Sansa seine Hilfe an und erzählt ihr, dass ihr Onkel Brynden Tully versucht, die Flusslande zurückzuerobern. Arya erfährt indes, was es mit den Männern ohne Gesicht auf sich hat und erhält die Chance, sich zu beweisen. Daenerys hat es geschafft, das Heer der Dothraki hinter sich zu vereinen, und auf den Eiseninseln wird Ashas und Theons Onkel Euron Graufreud zum neuen König gewählt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lannister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Kit Harington (Jon Snow) Aidan Gillen (Petyr 'Littlefinger' Baelish) Liam Cunningham (Davos Seaworth) Carice van Houten (Melisandre) Sophie Turner (Sansa Stark) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Jack Bender Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Musik: Ramin Djawadi