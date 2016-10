TNT-Serie 23:35 bis 00:25 Krimiserie The Closer Der Heckenschütze USA 2005 16:9 Merken Ein Heckenschütze hat im Park drei Mitglieder einer gefürchteten Gang erschossen. Als Brenda die Ermittlungen aufnimmt, bietet ihr am Tatort ein ehemaliger Marine-Colonel seine Hilfe an. Da sich der Mann gut mit Waffen auszukennen scheint, lässt Brenda sich von ihm helfen. Doch als der Schütze erneut zuschlägt, wird ihr langsam bewusst, dass der Colonel ihr nicht die ganze Wahrheit erzählt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J.K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Jon Tenney (FBI Agent Fritz Howard) Corey Reynolds (Sergeant David Gabriel) Robert Gossett (Commander Russell Taylor) G.W. Bailey (Detective Lieutenant Louis Provenza) Tony Denison (Lieutenant Andy Flynn) Originaltitel: The Closer Regie: Michael M. Robin Drehbuch: Wendy West Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine