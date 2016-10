TNT-Serie 21:20 bis 22:50 Horrorfilm Final Destination 3 USA, CDN, D 2006 Nach Jeffrey Reddick 16:9 20 40 60 80 100 Merken Wendy und ihre Schulkameraden feiern in einem Freizeitpark ihren Schulabschluss. Gerade als das Mädchen eine Achterbahnfahrt unternehmen will, bekommt es eine Vision vom Absturz der Achterbahn. Panisch und unter dem Gelächter der anderen verlässt Wendy im letzten Moment das Fahrgerät, in dem kurz darauf tatsächlich ihre Klassenkameraden sterben. Doch so leicht entkommt man dem Tod nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary Elizabeth Winstead (Wendy Christensen) Ryan Merriman (Kevin Fischer) Texas Battle (Lewis Romero) Kris Lemche (Ian McKinley) Alexz Johnson (Erin) Sam Easton (Frankie Cheeks) Crystal Lowe (Ashlyn Halperin) Originaltitel: Final Destination 3 Regie: James Wong Drehbuch: Glen Morgan, James Wong Kamera: Robert McLachlan Musik: Shirley Walker Altersempfehlung: ab 18