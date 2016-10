TNT-Serie 19:30 bis 20:15 Krimiserie Rizzoli & Isles Hinter der Maske USA 2012 16:9 Merken Ein vermögender Mann wird tot in einem leer stehenden Haus gefunden. Jane und ihr Team müssen herausfinden, ob das Verbrechen in irgendeiner Weise mit der Arbeit des Mannes in Zusammenhang steht. Hope weiß indes nach wie vor nicht, dass es sich bei Maura um ihre leibliche Tochter handelt. Da die beiden Frauen in Kontakt geblieben sind, beschließt Maura, ihre Mutter zum Essen einzuladen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Bruce Mc Gill (Det. Vince Korsak) Lee Thompson Young (Det. Barry Frost) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Sharon Lawrence (Hope) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Greg Beeman Drehbuch: Janet Tamaro Kamera: Patrick Cady Musik: James S. Levine