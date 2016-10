TNT-Serie 15:35 bis 16:20 Jugendserie O.C., California Wer mit wem? USA 2004 16:9 Merken Der große Winterball der Schule steht bevor und Ryan sowie Seth sind noch auf der Suche nach einem Date. Nachdem sie von Alex und Lindsay abgewiesen wurden, müssen die beiden eine andere Begleitung finden. Neue Geheimnisse gelangen ans Licht: Sandy kommt langsam dahinter, was Caleb so lange verheimlicht hat und Julie erfährt von der Affäre zwischen ihrer Tochter und dem Gärtner D.J. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Rachel Bilson (Summer Roberts) Mischa Barton (Marissa Cooper) Melinda Clarke (Julie Cooper) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Originaltitel: The O.C. Regie: Ian Toynton Drehbuch: John Stephens Kamera: Jamie Barber Musik: Christopher Tyng