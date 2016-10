TNT-Serie 13:20 bis 14:05 Serien Reign Der Geschmack von Rache USA 2015 16:9 Merken Die Nachricht, dass sich Mary und Francis entfremdet haben, hat inzwischen die Runde gemacht. In der Hoffnung, Francis könnte eine Mätresse auserwählen, führen nun ständig verschiedene Adelige ihre Töchter am Hof vor. Als Bash erfährt, dass Kenna ernsthaft darüber nachgedacht hat, ihn für Antoine zu verlassen, ist er tief gekränkt. Leith erfährt indes von Greers neuer Tätigkeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Queen Mary Stuart) Megan Follows (Queen Catherine) Torrance Coombs (Sebastian Valuar) Toby Regbo (King Francis Valuar) Celina Sinden (Greer Norwood) Caitlin Stasey (Lady Kenna) Anna Popplewell (Lady Lola) Originaltitel: Reign Regie: Lee Rose Drehbuch: P.K. Simonds

