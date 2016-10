TNT-Serie 09:10 bis 10:05 Krimiserie Quincy Mord ohne Leiche USA 1976 Merken Quincy plant einen romantischen Abend mit Stewardess Irene Georgious. Die traute Zweisamkeit wird jedoch empfindlich gestört, als ein Freund des Gerichtsmediziners mit lebensgefährlichen Verletzungen in der Tür steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy) Garry Walberg (Lt. Monahan) John S. Ragin (Dr. Astin) Robert Ito (Sam Fujiyama) Ina Balin (Stella) Elaine Joyce (Irene Georgious) Harry Landers (Hughes) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Jackie Cooper Drehbuch: David Karp Kamera: Gerald Perry Finnerman Musik: Richard Markowitz

