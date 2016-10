Syfy 04:00 bis 04:50 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Macht der Phantasie USA 1993 Stereo 16:9 Merken Auf Deep Space Nine kommt es zu seltsamen Erscheinungen: Holosuite-Figuren erwachen zu eigenem Leben und Träume werden scheinbar Wirklichkeit. Sogar Rumpelstilzchen und ein Doppelgänger von Lieutenant Dax tauchen auf. Commander Sisko findet heraus, dass in der Nähe der Station ein Riss im Raum entstanden ist. Hat der mit den Fantasiegestalten etwas zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Commander Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Alexander Siddig (Doctor Bashir) Terry Farrell (Lieutenant Jadzia Dax) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Robert Legato Drehbuch: Nell McCue Crawford, William L. Crawford, Michael Piller Kamera: Marvin Rush Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12