Syfy 23:30 bis 00:15 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Planet des Wassers USA 2000 Stereo 16:9 Merken Das Sternentor lässt sich in der Stargate-Basis nicht mehr öffnen, sodass alle SG-Teams, die unterwegs sind, von der Basis abgeschnitten sind. Die Recherchen von SG-1 ergeben, dass es in Russland noch ein zweites Sternentor geben muss. Die russische Wissenschaftlerin Svetlana (Marina Sirtis) bittet Jack (Richard Dean Anderson) und sein Team um Hilfe: Auf der Basis der Russen sind indes alle Wissenschaftler tot, doch die Verbindung zu einem Planeten, der mit Wasser bedeckt ist, steht noch. Das Wasser hat scheinbar ungewöhnliche Energien, die auch verhindern, dass sich das Tor wieder schließen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Don Davis (General Georg Hammond) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Amanda Tapping (Dr. Samantha Carter) D. Christopher Judge (Teal'C) Marina Sirtis (Svetlana) Tom McBeath (Harry Maybourne) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Robert C. Cooper Drehbuch: Brad Wright, Jonathan Glassner, Robert C. Cooper Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12