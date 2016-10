Syfy 15:55 bis 16:45 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Erstflug USA 2003 Stereo 16:9 Merken Archer (Scott Bakula) erzählt T'Pol (Jolene Blalock) von seinem verstorbenen Freund Robinson, der für den ersten Warp-2-Flug ausgewählt wurde. Da der erste Versuch misslang, überzeugten die Vulkanier die Sternenflotte, nicht länger am Warp-2-Programm festzuhalten. Doch Archer, Robinson und Trip (Connor Trinneer) glaubten fest an den Erfolg eines zweiten Versuchs und starteten einen unangemeldeten Flug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Commander / Captain Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (Sub-Commander T'Pol) Dominic Keating (Lieutenant Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Ensign Travis Mayweather) Linda Park (Ensign Hoshi Sato) Connor Trinneer (Commander Charles 'Trip' Tucker III) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: LeVar Burton Drehbuch: Chris Black, John Shiban Kamera: Marvin V. Rush Musik: Jay Chattaway, Diane Warren Altersempfehlung: ab 6