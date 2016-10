Syfy 09:20 bis 10:50 SciFi-Film Bermuda Tentacles USA 2014 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Air Force One ist mit dem Präsidenten Desteno (John Savage) an Bord während eines Sturms über dem Bermudadreieck abgestürzt. Sofort rückt die US-Navy aus, um die Rettungskapsel zu finden, mit der sich Desteno in Sicherheit bringen konnte. Dadurch erwacht ein gigantisches Unterwassermonster. Es greift die Flotte an und bedroht schon bald die USA und die ganze Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Trevor Donovan (Trip Oliver) Linda Hamilton (Admiral Linda Hansen) Mya Harrison (Lt. Plumber) John Savage (Präsident DeSteno) Jamie Kennedy (Dr. Zimmer) Richard Whiten (Lt. Commander Barclay) Ricco Ross (Captain Phillips) Originaltitel: Bermuda Tentacles Regie: Nick Lyon Drehbuch: Geoff Meed Kamera: Alexander Yellen Musik: Chris Ridenhour Altersempfehlung: ab 16

