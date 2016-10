Syfy 07:30 bis 08:20 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise Folge: 36 Das Spukschloß im Weltall USA 1967 Stereo 16:9 Merken Jackson ist der einzige, der von einem Erkundungseinsatz auf einem unbekannten Planeten wiedergekommen ist. Die anderen sind anscheinend verschollen. Doch kaum ist Jackson an Bord der Enterprise, stürzt er zu Boden. Er ist tot. Wie durch einen Zauber beginnt sein Mund zu sprechen. Ein Unbekannter überbringt eine schreckliche Botschaft... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Cpt. James T. Kirk) Leonard Nimoy (Mr. Spock) DeForest Kelley (Dr. Leonard McCoy) James Doohan (Scottie) Nichelle Nichols (Lt. Nyota Uhura) George Takei (Lt. Hikaru Sulu) Walter Koenig (Com. Pavel Chekov) Originaltitel: Star Trek Regie: Joe Pevney, Murray Golden Drehbuch: Robert Bloch, John D. F. Black, Dorothy Fontana Kamera: Jerry Finnerman Musik: Alexander Courage Altersempfehlung: ab 12

