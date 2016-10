National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokusoap Forbidden Love Avatare & Cyber Sex USA 2015 2016-10-28 00:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Internet ist alles möglich. Spielen, Einkaufen - und Sex haben. Für Letzteres schaffen Menschen am Computer eine virtuelle Version ihrer selbst. Als Avatare treten sie im Cyberspace mit wiederum anderen Avataren in Kontakt. Dass diese Kontakte eindeutig sexuell ausgerichtet sind und rein körperlich betrachtet absolut risikolos erscheinen, macht das Ganze für viele äußerst attraktiv. Nach welchen Regeln Cybersex im 21. Jahrhundert funktioniert, zeigt diese Folge von "Forbidden Love". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Forbidden Love