Dokumentation Asiens Gesichter Thailands "Kampfkäfer" SIN 2003 600 Kämpfer, 300 Kämpfe, ein Sieger! Beim Kwang, einem beliebten thailändischen "Ringkampf", stehen tierische Gladiatoren im Ring. Genauer gesagt handelt es sich um Käfer, die sich erbitterte Kämpfe liefern - angefeuert von Trainern und einer euphorischen Menschenmenge. Thailands "Kampfkäfer" haben nicht nur eine uralte Tradition, sie sind auch eine sprudelnde Einnahmequelle cleverer Sportwettenanbieter. Originaltitel: Asia To The World