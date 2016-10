National Geographic People 13:40 bis 14:25 Dokumentation In schräger Gesellschaft Bärte und Blitzlichtgewitter USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser Folge geht es nach Istanbul in der Türkei. Dort trifft Darren McMullen Männer, die sich unters Messer legen, um ihre Schnurrbarthaare zu verdichten und darf sogar bei einer Implantat-Operation dabei sein. Danach ist er in den Maramures in Rumänien, wo er in die Vergangenheit reist und versucht, sein tägliches Brot als mittelalterlicher Bauer zu verdienen. Als Letztes wird McMullen mit Tattoos und Ring in der Lippe zum alternativen Model, um dann den "Alternative Model of the Year"-Wettbewerb in Newcastle in England zu moderieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Outsiders With Darren McMullen

