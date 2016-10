National Geographic People 09:55 bis 10:40 Dokumentation Undercover Angel Hastings GB 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Silicon-Valley-Millionär Vinny Lingham begibt sich in den heruntergekommenen britischen Küstenort St. Leonards-on-Sea in der Nähe von Hastings. Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Benachteiligung führen hier dazu, dass viele Jugendliche auf der Straße landen, anstatt etwas Sinnvolles mit ihrem Leben anzufangen. Ein ambitioniertes Jugendzentrum versucht, mit Kunst und Musikprojekten Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Doch das reicht nicht aus, damit die Heranwachsenden richtige Jobs finden. Hier kommt Vinny ins Spiel. Wird er mit seiner Erfahrung als erfolgreicher Unternehmer etwas ausrichten können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Undercover Angel

