Disney XD 22:10 bis 22:35 Trickserie Sie nannten ihn Wander Die Party-Muffel / Die Zeitverschwendung USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Wander hat große Probleme damit, seine Lachanfälle beim Anblick von Gestalten mit lächerlichen Gesichtern zurückzuhalten, die er eigentlich beeindrucken muss. (b) Sylvia muss dafür sorgen, dass Wander bei der Sache bleibt, sonst könnten sie für immer in der Zeit verloren sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wander Over Yonder Regie: Dave Thomas, Benjamin Balistreri, Eddie Trigueros, Craig McCracken