Disney XD 09:45 bis 10:10 Trickserie Paket von X Zurück an Absender (1+2) USA 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Wir erfahren, wie Dan in der Vergagenheit damit begonnen hat, unbewusst die Pakete von X abzufangen. Amanda versucht, den Adressaten der Pakete zu ändern, doch nun landen die Pakete bei Copernicus. Dieser hat jetzt die Möglichkeit, alle Pakete zu kombinieren um das verschollene Xenorium, womit er die ganze Welt zerstören könnte, zu finden. (b) Dan, Troll und Amanda müssen das Xenorium finden bevor ihnen Copernicus zuvor kommt. Amandas Onkel Rory hat ihr Hinweise hinterlassen, wo es ist, doch Copernicus ist ihnen bereits voraus und plant den ganzen Planten zu zerstören. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Packages From Planet X Regie: Rob Boutilier, Josh Mepham, James Wootton

