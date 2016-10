National Geographic 22:40 bis 23:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Katastrophe in Russland CDN 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken 7. September 2011. Jak-Service, Jakowlew Jak-42D. Eines von Russlands beliebtesten Eishockeyteams, die Lokomotive Jaroslawl, waren auf dem Weg zu ihrem ersten Spiel der Saison 2011/2012 Richtung Minsk in Weißrussland. Ihre Maschine, eine sowjetische Jak-42D, startete auf der Hauptstartbahn des Jaroslawl Tunoschna Flughafens. Doch statt abzuheben, raste das Flugzeug über die asphaltierte Strecke hinaus, streifte einen Tower und stürzte in die Wolga. Nur der Flugzeugmechaniker überlebte das Unglück. Überall auf der Welt trauerten die Eishockey-Fans, angesichts einer der größten Katastrophen in der Geschichte des Sports. Der russische Präsident verlangte Antworten und die Ermittler standen gewaltig unter Druck, die Unglücksursache herauszufinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation