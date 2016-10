National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Mystery 360 Bigfoots Weltreise USA 2012 2016-10-31 09:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Manche nennen ihn Bigfoot oder Sasquatch, für andere ist er der grässliche Schneemann, und wieder andere nennen ihn Yeti. Je nach Kultur unterscheidet sich zwar der Name, die Beschreibung dessen, was sich dahinter verbirgt, ist jedoch immer gleich: ein großes, haariges, wie der Mensch aufrecht gehendes Etwas. Eine Kreatur, die zwar selten von Menschen gesehen, aber noch nie mit einem bildgebenden Verfahren dokumentiert wurde. Wenn auch die Augenzeugenberichte weit in die Vergangenheit zurückreichen, so ist dieses zottelige Wesen für viele Skeptiker eine Art Aushängeschild des Übernatürlichen, eine Ausgeburt der Fantasie, ein Schatten des Unbewussten. Andererseits lassen jene, die ihm Auge in Auge gegenübergestanden haben wollen, keinen Zweifel an seiner Existenz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paranatural