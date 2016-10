National Geographic 13:25 bis 14:15 Dokumentation Bauwerke vs. Naturgewalten Stadion in der Hurricane-Zone USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Marlins Park, Miamis neues Baseballstadion, ähnelt eher einem Raumschiff als einer Sportstätte. Um für das feucht-heiße Klima Floridas gewappnet zu sein, ist die Arena mit einem hochmodernen Klappdach ausgestattet, das so viel wiegt wie der Eiffelturm. Die Lage des neuen Stadions birgt eine Gefahr: Miami liegt genau dort, wo die jährlich auftretenden verheerenden Wirbelstürme auf das amerikanische Festland treffen, und der Marlins Park selbst liegt mitten in der Flut-Zone. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Building Invincible

