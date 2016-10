National Geographic 05:20 bis 06:05 Dokumentation Prison Breaks - Die wahren Geschichten Tunnelflucht GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Drei Häftlinge brüten einen gewagten, aber genialen Plan aus, um aus dem Staatsgefängnis von Indiana zu flüchten, in dem viele der Insassen wegen Mordes sitzen. Der verurteilte Vergewaltiger Lance Battreal beschließt auszubrechen, als er erfährt, dass sein Vater schwer krank ist und vielleicht nur noch wenige Monate zu leben hat. Im Jahre 2009 graben sich Battreal und die beiden verurteilten Mörder Mark Booher und Charlie Smith zu einem Tunnelsystem unter dem Gefängnis. Sie gelangen durch mehrere Sicherheitsschleusen zu einem engen Abflussrohr, das zu einer nahe gelegenen Stadt führt. Sie müssen die meiste Zeit kriechen, ein Weg, der genauso quälend wie lang ist. Doch als sie aus einem Schacht in der Stadt klettern, sind sie frei. Stunden später wird der Ausbruch entdeckt - und die Jagd beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Breakout